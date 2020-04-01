كورونا.. ارتفاع عدد الإصابات في الكويت ولبنان

الكويت ـ بيروت / الخليج 365

ارتفع عدد إصابات فيروس كورونا، الأربعاء، في كل من الكويت ولبنان، إثر تسجيل حالات جديدة، وفق إحصاءات رسمية.



وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، تسجيل 28 إصابة بالفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 317.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الله السند، في تصريحات صحفية، إن 7 حالات شفيت، ليرتفع عدد المتعافين إلى 80.



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وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 16 إصابة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 479، بينها 7 حالات حرجة، فيما تماثل 37 منها للشفاء، وفق إحصاءات نشرتها البوابة الرسمية لكورونا، التابعة للوزارة.

وسجل لبنان، الثلاثاء، وفاة جديدة بالفيروس، ما رفع الإجمالي إلى 12.



وتتصدر إيطاليا دول العالم في وفيات كورونا، لكنها تحل ثانية بعد الولايات المتحدة بإجمالي عدد الإصابات.

وحتى صباح الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من 859 ألف شخص في العالم، توفي منهم ما يزيد على 42 ألفا، فيما تعافى أكثر من 178 ألفا.

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