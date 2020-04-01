قوات النظام السوري تنهب ممتلكات المناطق التي سيطرت عليها بإدلب

إدلب/ الخليج 365
تقوم قوات النظام السوري والميليشيات الإرهابية المدعومة من قِبل إيران، بنهب المنازل والممتلكات في المناطق التي سيطرت عليها مؤخرا بمحافظة إدلب.
وبحسب معلومات حصلت عليها الخليج 365 من مصادر محلية موثوقة، فإن قوات النظام السوري تواصل نهب المنازل في المناطق التي سيطرت عليها بمنطقة خفض التصعيد في إدلب.
وتظهر في مشاهد منشورة من قِبل عناصر النظام على وسائل التواصل الاجتماعي، قيام قوات الأسد وداعميه بسرقة أبواب ونوافذ المنازل وأسلاك الكهرباء وأدوات المطابخ.
وتقوم قوات النظام السوري بجمع الممتلكات المسلوبة وسط القرى، ليتم نقل المسروقات عبر شاحنات كبيرة.
وتنقل قوات النظام وداعميه الأغراض المسروقة إلى حلب ودمشق، لبيعها بأسعار زهيدة.وفي 5 مارس، أعلن الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين توصلهما إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في إدلب اعتبارا من 6 من الشهر نفسه.
وجاء الاتفاق على خلفية المستجدات في إدلب إثر التصعيد الأخير الذي شهدته المنطقة، الذي بلغ ذروته باستشهاد 34 جنديا تركيا أواخرا فبراير/ شباط الماضي جراء قصف جوي لقوات النظام السوري على منطقة "خفض التصعيد".
وإثر ذلك أطلقت تركيا عملية "درع الربيع" ضد قوات النظام السوري في إدلب. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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