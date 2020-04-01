"الإفتاء المصرية" تجيز تعجيل إخراج الزكاة بسبب كورونا

القاهرة / الخليج 365

أجازت دار الإفتاء المصرية، الأربعاء، تعجيل إخراج الزكاة لسد احتياج الفقراء، في ظل انتشار فيروس كورونا.

وقالت دار الإفتاء، في بيان نشرته على فيسبوك، اطلعت عليه الخليج 365، "يجوز تعجيل الزكاة في هذه الآونة التي تمر بها مصر وبلاد العالم جراء انتشار وباء كورونا، وقوفا مع الفقراء وسدا لفاقة المحتاجين".

وأوضحت أن ذلك "عملا بالمصلحة التي تستوجب التعجيل كما ورد في السنة النبوية المطهرة (...) كلما عظمت الفاقة واشتدت الحاجة وقوي الكرب: كان العطاء أجدى لدفع البلاء، وكانت النفقة أجلب لرضوان الرب".

Advertisements

وتابعت: "فأحب النفقة إلى الله تعالى ما كانت أسدّ لحاجة المحتاجين، وأثوب الزكاة ما كانت سببا في تفريج كرب المكروبين، وإنما يعظم أجر الصدقة على قدر شدة الكرب والاحتياج للنفقة".

والثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة وصول إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 710، بينهم 157 متعافيا، و46 وفاة.

وحتى صباح الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من 859 ألف شخص في العالم، توفي منهم ما يزيد على 42 ألفا، فيما تعافى أكثر من 178 ألفا.

وتتصدر إيطاليا دول العالم في وفيات الفيروس، لكنها تحل ثانية بعد الولايات المتحدة بإجمالي عدد الإصابات.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.