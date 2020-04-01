كورونا.. ارتفاع الإصابات في المغرب وفلسطين

الرباط ـ رام الله / الخليج 365

ارتفع عدد إصابات فيروس كورونا، الأربعاء، في كل من المغرب و فلسطين، إثر تسجيل حالات جديدة، وفق إحصاءات رسمية.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية، في إحصاءات جديدة نشرتها البوابة الرسمية لكورونا، ارتفاع إجمالي المصابين إلى 638، بعد تسجيل 21 حالة.

فيما بقي عدد الوفيات عند 36، والمتعافين من المرض 24، من مجمل الإصابات، وفق الإحصاءات نفسها.

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وفي فلسطين، أعلن الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، تسجيل 15 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 134.

وقال ملحم، في مؤتمر صحفي، إن "بين الإصابات الـ15، 9 عمال يعملون داخل مستوطنة إسرائيلية، والبقية مخالطون للعمال في بلداتهم بمحافظة رام الله".

ومن ضمن الإصابات الـ134 التي تحدث عنها ملحم، 12 في قطاع غزة، والباقي بالضفة الغربية.

وحتى صباح الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من 859 ألف شخص في العالم، توفي منهم ما يزيد على 42 ألفا، فيما تعافى أكثر من 178 ألفا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.