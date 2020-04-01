القدس...فتوى تحثّ على تقديم موعد إخراج الزكاة

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365-

حثّ الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى، الموسرين والمقتدرين مالياً، على تقديم موعد زكاة أموالهم، دون انتظار حلول شهر رمضان، وذلك لمواجهة أخطار كورونا الاقتصادية.

وقال الشيخ صبري في فتوى مكتوبة أرسل نسخة منها لوكالة الخليج 365 "نحثّ الموسرين والمقتدرين مالياً، على تقديم موعد زكاة أموالهم، ولا داعي الانتظار حتى حلول شهر رمضان المبارك، فإنه يجوز شرعاً إخراج الزكاة قبل موعدها المحدد".

وأضاف "في الوقت نفسه، لا يجوز التأخير عن موعد إخراج الزكاة، والمعلوم أن الزكاة هي ركن من أركان الإسلام، وهي واجبة على الموسرين والمقتدرين مالياً".

Advertisements

وتابع الشيخ صبري "أما عن تقديم موعد أداء الزكاة في هذه الأيام؛ لأننا نمر بوضع اقتصادي حرج نتيجة تفشي وباء الكورونا، وتعطيل معظم مرافق الحياة الاقتصادية والتجارية والمالية، وبهذا أُفتي".

وثمّن الشيخ صبري "جهود المبادرين الطيبين الذين قاموا بجمع التبرعات والمساعدات، للوقوف بجانب المتضررين والمعوزين في هذه الأيام الصعبة القاسية، وبخاصة فئة العمال".

وتسبب انتشار فيروس كورونا في دول العالم، بإحداث أزمات اقتصادية، وفقدان أعداد كبيرة من العمال لمصادر رزقهم. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.