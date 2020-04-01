قوات "الوفاق" تسقط طائرة إماراتية مسيرة غربي ليبيا

وليد عبد الله / الخليج 365

أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، الأربعاء، إسقاط طائرة إماراتية مسيرة، جنوب منطقة "العجيلات" غربي البلاد.

جاء ذلك في تصريح للناطق باسم قوات الوفاق محمد قنونو، نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" العسكرية، عبر فيسبوك.

وقال قنونو إن الدفاعات الجوية لقوات حكومة الوفاق نجحت في إسقاط طائرة إماراتية مسيرة جنوب العجيلات غربي البلاد.

Advertisements

فيما لم يصدر على الفور تعقيب من الجانب الإماراتي حول ما أوردته القوات الحكومية الليبية.

ورغم إعلانها، في 21 مارس/ آذار الجاري، الموافقة على هدنة إنسانية للتركيز على جهود مكافحة كورونا، إلا أن مليشيا حفتر، تواصل خرق التزاماتها بقصف مواقع مختلفة بالعاصمة.

وردا على ذلك، أطلقت حكومة "الوفاق"، المعترف بها دوليا، عملية "عاصفة السلام" العسكرية، الأربعاء الماضي.

وتنتهك قوات حفتر، بوتيرة يومية، وقف إطلاق النار عبر شن هجمات على طرابلس، ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ 4 أبريل/ نيسان 2019.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.