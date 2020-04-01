كورونا يسرق بريق "المدينة العتيقة" في تونس

تونس/ يسرى ونّاس/ الخليج 365- يزورها يوميا آلاف السواح لكنها أصبحت خاوية على عروشها بعد كورونا

- غياب مظاهر الحياة في المدينة إلا ما ندر

- "جامع الزيتونة" أبرز معالمها أغلق أبوابه بوجه الزوار والمصلين

لطالما كانت "المدينة العتيقة" قلب نابض لتونس، بكل ما ترويه معالمها من حكايات عن ماضيها وحاضرها، إلّا أن فيروس كورونا أفقدها بريقها في الآونة الأخيرة.

فقد غاب مؤخرًا عن المدينة رنين الطرق على النحاس وأصوات باعتها التي تطوق أرجاءها، وأنغام المألوف والموشحات التّونسية التي تطرب مسامع مجالسها ومقاهيها.

** خالية من عبقها

وبعد أن كانت روائح العطور والبخور والعنبر تنبعث من أزقتها الضيقة المتعرجة، التي كانت تعج بزائرين وسياح يأتونها أفواجا من كل حدب وصوب، أصبحت اليوم "خالية" من ضوضائها وكأنها تأخذ قسطًا من الراحة.

ها هي المدينة اليوم تتأثر كسائر مدن العالم، إذ اجتاحها الخوف من تفشي "الزائر الثقيل" كورونا، فلم يفتح في "المدينة العتيقة" سوى عدد ضئيل من المحلات، اضطر أصحابها إلى المجيء علّهم يجدون قوتا يعودون به إلى أطفالهم وعائلاتهم.

** معالم بلا زوار

كل معالم المدينة العتيقة أقفلت، حتّى "جامع الزيتونة" أحد أبرز المنارات العلمية والدينية عبر التاريخ، أوصد أبوابه أمام المصلين مخافة تفشي المرض بينهم.

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المدينة أقفلت أبوابها التي لم تغلق في وجوه روادها منذ زمن الحروب، لكن العدو اليوم مشترك جعل الجميع يؤجل مشاغله إلى حينٍ، ليقطعوا الطريق أمام انتشار هذا الوباء.

الكل في تونس معزول في منزله، مخافة تفشي الفيروس بين الناس، ورغم ذلك فإن الجميع على يقين بأن الأزمة ستنجلي قريبا وأن النور سيطل بعد أن يعبر الجميع هذا النفق المظلم.

المواطن خالد المعالي، يقول للأناضول، إنّ "هذا المرض غزا العالم وتنقل عبر بلدانه، لا حدود له ولا جنسية له، تنقل بين الناس بصفة كبرى وبإذن الله سيصل العلماء إلى حل له فلكل داء دواء".

وينصح "المعالي" الجميع بأن يلتزموا بالحجر الصحي وبالإجراءات التي فرضتها السلطات لمحاربة الفيروس، وأن يكون في ذلك فرصة لهم حتى يقتربوا أكثر فأكثر من عائلاتهم.

وحتى مساء الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة التونسية، أن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا وصلت 10، فيما بلغ عدد الإصابات 394 إصابة مؤكدة.

والأحد الماضي، بدأ في تونس تطبيق حجر صحي شامل في كامل البلاد لمواجهة انتشار الفيروس.

وأعلنت الرئاسة التونسية، الإثنين الماضي، تعزيز انتشار وحدات من الجيش في كامل أرجاء البلاد، لحث المواطنين على تطبيق الحجر الصحي الشامل، ضمن تدابير الوقاية من فيروس كورونا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.