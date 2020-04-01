"الدولية للهجرة" توزع مساعدات إغاثية على 10 آلاف نازح باليمن

اليمن / الخليج 365

أعلنت منظمة أممية، الأربعاء، أنها قامت مؤخرا بتوزيع مساعدات إغاثية حيوية على 10 آلاف نازح في اليمن.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه مع دخول الصراع في اليمن عامه السادس، "لا يزال الناس يفرون إلى مواقع أكثر أمانا، ويصبحون بحاجة ماسة إلى مأوى".

وأضافت "تم توفير مواد المأوى (فرش وبطانيات وأدوات شخصية) ومواد إغاثة أساسية أخرى لأكثر من 10 آلاف نازح في 6 محافظات، عبر الشراكة الحالية بين المنظمة، والمفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية".

وأشارت المنظمة إلى أن "المحافظات هي الحديدة (غرب) ومأرب (شرق) وتعز وعدن (جنوب غرب) وأبين (جنوب) وحجة (شمال غرب)، التي تعد من أكثر المحافظات تأثرا بالنزوح".

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وبينت أن مدينة مأرب، التي تستضيف أكبر أعداد النازحين في البلاد، تستمر في استقبال المزيد نتيجة للمواجهات قرب المدينة، وكانت محط تركيز دعم المنظمة بمواد المأوى.

وتقول تقارير أممية، إن اليمن شهد موجة نزوح منذ مطلع عام 2020، منهم 40 ألفا نزحوا إلى مدينة مأرب.

ويشهد اليمن للعام السادس، حربا عنيفة أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 في المئة من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.

وتقول الأمم المتحدة إن الصراع أدى إلى مقتل وجرح 70 ألف شخص، فيما قدرت تقارير حقوقية سابقة أن النزاع أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 100 ألف يمني.

ويزيد من تعقيدات النزاع أنه له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015، ينفذ تحالف عربي بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء.

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