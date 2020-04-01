الحوثيون يعلنون ضبط مساعدات أممية "منتهية الصلاحية"

اليمن/ الخليج 365



أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الأربعاء، أنها ضبطت 6 شاحنات تابعة لـ"برنامج الأغذية العالمي"، تحمل مساعدات "منتهية الصلاحية".



جاء ذلك في تصريحات أدلى بها علان فضائل، مدير عام فرع المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي في محافظة حجة شمالي غرب البلاد (يتبع الحوثيين)، بحسب ما نقله موقع "المسيرة نت" التابع للجماعة.

قال فضائل إنه "تلقى بلاغا في 11 مارس/ آذار الجاري بوجود قاطرة و21 شاحنة تحمل مساعدات غذائية تابعة لبرنامج الأغذية بمديرية عبس في المحافظة".



وأضاف أنه "تم التواصل والنزول وفحص تلك الكميات، وتبين أن 6 شاحنات تحمل طحينا غير صالح للاستخدام الآدمي".



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وتابع المسؤول الحوثي: "أطلعنا مسؤولي برنامج الأغذية بنتائج تقرير هيئة المواصفات وتوجيهات النيابة العامة بإتلاف تلك الكمية؛ إلا أن البرنامج اعترض ولوح بتعليق المساعدات في حال تم إتلافها".



وذكر أن "الكمية الفاسدة ستظل في المكان الذي تم حجزها فيه بعيدا عن الكميات السليمة إلى أن يتم النظر بشأنها".



ولم يصدر تعليق رسمي من قبل برنامج الأغذية العالمي الذي سبق أن شكا بشكل متكرر مما وصفها عوائق وانتهاكات يقوم بها الحوثيون ضد العمل الإغاثي والإنساني في اليمن، بينها سرقة المساعدات من أفواه الجوعى.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلفت "أزمة إنسانية حادة هي الأسوأ في العالم"، وفقا للأمم المتحدة.

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