سناب شات يكشف عن ميزة جديدة

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كشف تطبيق سناب شات عن ميزة جديدة تعمل على زيادة عدد المتابعين وتبادل الصور والفيديوهات عبر ” APP Stories ”
وجاء إعلان التطبيق عن الميزة الجديدة بعد ما يقرب من عام من الإختبار ، حيث تسمح هذه الميزة لتطبيقات الجهات الخارجية بنشر القصص التي تمانشائها في سناب شات .
كما تقدم المحتوى لأكبر عدد من المستخدمين ، ويمكن للمستخدمي التطبيقات التي تدعم ميزة ” APP Stories ” ربط حساباتهم ومشاركة القصص من سناب شات إلى تطبيقات أخرى ، مع امكانية اختيار بقاء المنشور لمدة تصل إل اسبوع بدلاً من الوقت الحالي المحدد بـ 24 ساعة .
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