سناب شات يكشف عن ميزة جديدة

كشف تطبيق سناب شات عن ميزة جديدة تعمل على زيادة عدد المتابعين وتبادل الصور والفيديوهات عبر ” APP Stories ”

وجاء إعلان التطبيق عن الميزة الجديدة بعد ما يقرب من عام من الإختبار ، حيث تسمح هذه الميزة لتطبيقات الجهات الخارجية بنشر القصص التي تمانشائها في سناب شات .

كما تقدم المحتوى لأكبر عدد من المستخدمين ، ويمكن للمستخدمي التطبيقات التي تدعم ميزة ” APP Stories ” ربط حساباتهم ومشاركة القصص من سناب شات إلى تطبيقات أخرى ، مع امكانية اختيار بقاء المنشور لمدة تصل إل اسبوع بدلاً من الوقت الحالي المحدد بـ 24 ساعة .