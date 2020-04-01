سوف نتناول هنا عن إجراءات صك الحضانة والفرق بينها وبين دعاوى الحضانة :

‎الكثير من الاستشارات من النساء عن أحقيتها بالحضانة وهل الحضانة حق لها أم للأب ..؟ والخوف من ان تتزوج وتسقط حضانتها مع العلم أن الحضانة حق لمصلحة “المحضون ” متى ماقتضت مصلحتة حكم القاضي له. ‎يحكم القاضي بناءاً على توفر الشروط للحاضن وهي على سبيل الحصر كالتالي :

‎١ -الاسلام.

‎٢- العقل والبلوغ .

‎٣-الا يكون بالحاضن عجز او مرض مزمن ومعدي .

‎٤-الامانة وخلو من المفسدة .

‎٥-الا يكون الحاضن يتعاطى المخدرات والمسكرات.

‎وأيضاً هناك أختلاف في أحقية الام بالحاضنة بعد الزواج ويترتب عليها عدة حالات:

‎اذا أقر زوج الام بموافقتة على المحضون وكانت صالحة للحضانة ولايوجد نزاع على الحضانة من قبل الاب لايسقط حقها بالحضانة.

‎وبالاضافة أن بعض الازواج يشرط لطلاق زوجتة ان يأخذ حضانة الابناء ولا يعلم أن الشرط باطل ويحق للمرآة مطالبتها بالحضانة لانه حق متجدد ولاينتهي, ‎ومع التعديلات الحديثة لوثائق المرآة يحق لها أن تستخرج جواز سفر وتصريح للمحضون والسفر به لكن ليس للسكن خارج المملكة الا بموافقة أب المحضون.

‎الاشكالية لدى البعض في دعوى الحضانة وصك الحضانة :

‎دعاوى الحضانة ترفع أمام محكمة الاحوال الشخصية وكتابة صحيفة دعوى وحضور الطرفين (المدعي-المدعي عليه) والاثبات بكافة طرق الاثبات من شهود قرائن اليمين بالكتابة ويثبت جميع الطرفين أحقيتهم في الحضانة ويحكم القاضى بناءاً على ذلك.

‎لكن صك الحضانة لا تحتاج الى مرافعة وحضور الخصم فقط تعبئة صحيفة أنهاء من خلال موقع الوزارة مع شاهدين ومزكين وصك الطلاق وخلال أقل من أسبوع تستلم الصك وتباشر به جميع شؤون المحضون من مدارس ومستشفيات والجوازات وبالامكان أستلام جميع الاعانات والمكافأت والولاية على أموال المحضون.

‎بطاقة الاسرة للحاضنة مهمة جداً في مباشرة شؤون أبناءها وأضافتهم في سجل الاسرة الخاص بها من قبل دوائر الاحوال المدنية.

‎لذلك عزيزتي المرآة الشرع والنظام ودولتنا الرائعة أعطتكِ جميع حقوقك بكل يسر وسهولة طالبي بها ولاتخسري أمومتك في سبيل الجهل فالأمومة عظيمة وسلامة نفسية أبناءنا من مسؤلياتنا فالنحافظ عليها ونأخذ حقوقنا.

كتبه

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المستشارة القانونية: منيرة الخميس

@muniralegal