شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تعقد اجتماعاً للخبراء لبحث أزمة كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير الاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا الأربعاء: إن الحكومة اليابانية ستعقد اجتماعاً اعتيادياً للخبراء بشأن جائحة فيروس كورونا، وذلك للاطلاع على أحدث التطورات الخاصة بالعدوى. وأشار إلى أن بلاده لم تصل بعد إلى مرحلة إعلان حالة الطوارئ، نافياً تكهنات بأن العزل التام على طوكيو بات وشيكاً.

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