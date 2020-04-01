كاليفورنيا تعزل مشرديها المصابين بكورونا بمنازل مُطلة على البحر وغرف فندقية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت سلطات مدينة لوس أنجلوس التي لا تملك مساكن بخسة الثمن، أن تعزل المشردين المصابين بفيروس

وقد نقل أكثر من عشرين مشرداً إلى موقع دوفيلير للتخييم في إل سيجوندو في ضاحية لوس أنجلوس الجنوبية. وقد وضع في المكان حوالي مئة منزل جنباً إلى جنب مع منظر رائع على البحر. ويفرض عناصر أمن يضعون كمامات، عمليات تدقيق صارمة عند المداخل فيما تجول طواقم رعاية مع سترات خاصة وأجهزة تنفس، على النزلاء.

ومتنزه دوفيلير هو واحد من خمسة مراكز جهزتها سلطات لوس أنجلوس حتى الآن لعزل مصابين بوباء كوفيد-19 لا يملكون المال لذلك، وغالبيتهم العظمى من المشردين البالغ عددهم نحو خمسين ألفاً في المنطقة.

وأوضحت مسؤولة في المنطقة جانيس هان: نحتاج إلى أماكن يمكن أن ينعزل فيها الناس بأمان بعيداً عن عائلاتهم والآخرين. ومع فرض إجراءات العزل لاحتواء انتشار الفيروس قبل أسبوعين، وأعلن حاكم كاليفورنيا جافن نيوسوم، تخصيص مبلغ 50 مليون دولار لشراء منازل نقالة واستئجار غرف في الفنادق للمشردين. وقد اشترت ولاية كاليفورنيا 1300 من منازل التخييم هذه في إطار الأزمة الصحية الراهنة. متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت سلطات مدينة لوس أنجلوس التي لا تملك مساكن بخسة الثمن، أن تعزل المشردين المصابين بفيروس كورونا المستجد في منازل نقالة مجهزة للتخييم وركنها في منطقة على شواطئها المطلة على المحيط الهادئ.وقد نقل أكثر من عشرين مشرداً إلى موقع دوفيلير للتخييم في إل سيجوندو في ضاحية لوس أنجلوس الجنوبية. وقد وضع في المكان حوالي مئة منزل جنباً إلى جنب مع منظر رائع على البحر. ويفرض عناصر أمن يضعون كمامات، عمليات تدقيق صارمة عند المداخل فيما تجول طواقم رعاية مع سترات خاصة وأجهزة تنفس، على النزلاء.ومتنزه دوفيلير هو واحد من خمسة مراكز جهزتها سلطات لوس أنجلوس حتى الآن لعزل مصابين بوباء كوفيد-19 لا يملكون المال لذلك، وغالبيتهم العظمى من المشردين البالغ عددهم نحو خمسين ألفاً في المنطقة.وأوضحت مسؤولة في المنطقة جانيس هان: نحتاج إلى أماكن يمكن أن ينعزل فيها الناس بأمان بعيداً عن عائلاتهم والآخرين. ومع فرض إجراءات العزل لاحتواء انتشار الفيروس قبل أسبوعين، وأعلن حاكم كاليفورنيا جافن نيوسوم، تخصيص مبلغ 50 مليون دولار لشراء منازل نقالة واستئجار غرف في الفنادق للمشردين. وقد اشترت ولاية كاليفورنيا 1300 من منازل التخييم هذه في إطار الأزمة الصحية الراهنة.

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