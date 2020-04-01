شكرا لقرائتكم خبر عن مُصاب بكورونا يُعدي قطه الأليف في هونج كونج والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت إدارة الزراعة ومصايد الأسماك في هونج كونج، إن قطاً أليفاً تأكدت إصابته بفيروس كورونا في المدينة بعد إصابة صاحبه بالفيروس، موضحة أن القط لم تظهر عليه أي علامات على المرض.

وأضافت الإدارة في إشعار صدر في وقت متأخر الثلاثاء، أنه لا يوجد حالياً أي دليل على أن الحيوانات الأليفة يمكن أن تكون مصدراً لمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا وإنه لا يجب على أصحاب تلك الحيوانات التخلي عنها.

وتقول منظمة الصحة العالمية أيضاً على موقعها الإلكتروني، إنه لا يوجد ما يدل على أن الكلب أو القط أو أي حيوان أليف آخر يمكن أن ينقل (كوفيد-19).

والقط هو ثالث حيوان تثبت إصابته بالفيروس في هونج كونج، في أعقاب اكتشاف إصابة كلبين بكورونا خلال اختبارات متكررة للكشف عن الفيروس. وقالت السلطات، إن القط سيظل تحت المراقبة والفحص.

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