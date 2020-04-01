شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء مهرجان بايروت للأوبرا في ألمانيا بسبب كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن منظمو مهرجان بايروت الشهير للأوبرا في ألمانيا، إلغاءه بعدما كان مقرراً أن يقام في 25 يوليو/تموز المقبل، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. وقال المنظمون في بيان نشر على موقع المهرجان الإلكتروني: يؤسفنا الاضطرار إلى إلغاء دورة العام 2020 بسبب الوباء، إذ إن التدابير المعمول بها راهناً تجعل من الصعب جداً خصوصاً تنظيم التدريبات التي كان يفترض أن تبدأ في الأيام المقبلة.

ويتمحور المهرجان حول أعمال فاغنر؛ وكانت دورة هذه السنة تشمل عرض «خاتم نيبلنغين» لريتشارد فاغنر، وستبقى البطاقات التي بيعت للعام 2020 صالحة لدورة السنة المقبلة على ما أكد المنظمون. وتسبب الوباء بإلغاء أو إرجاء الكثير من الملتقيات الثقافية.

وأسس المؤلف الموسيقي وقائد الأوركسترا ريتشارد فاغنر مهرجان بايروت عام 1879. ويعتبر من مهرجانات الأوبرا الرئيسية في العالم.

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