شكرا لقرائتكم خبر عن مصور رئيس الوزراء البريطاني يعزل نفسه بعد إصابته بفيروس كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت صحيفة ذا صن البريطانية، أن مصور رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يعاني أعراض فيروس كورونا ويعزل نفسه ذاتياً، بعد أيام من زيارته لمستشفى ميداني مؤقت أقيم لعلاج المرضى المصابين بالفيروس. وأضافت الصحيفة، نقلاً عن مصادر لم تذكرها بالاسم، أن المصور آندرو بارسونز عزل نفسه ذاتياً هذا الأسبوع.

وذكرت صحيفة ذا صن، أن بارسونز كان مصاباً بالفيروس، لكنها لم تذكر ما إذا كان قد خضع لفحوص. وصور بارسونز رئيس الوزراء أمام مقر الحكومة في داونينج ستريت أثناء تكريم عاملين في مجال الصحة يوم 26 مارس/ آذار. وفي اليوم التالي، أعلن جونسون أن الفحوص أثبتت إصابته بفيروس كورونا وأنه كان يعاني أعراضاً قبل التكريم. وفي يوم 27 مارس/آذار، صور بارسونز بناء مستشفى مؤقت في شرق لندن، وفي اليوم التالي، صور الموظفين داخل غرفة مجلس الوزراء في مقر إقامة رئيس الوزراء واستمع لحديث جونسون المصور عبر الهاتف. وعُقد اجتماع مجلس الوزراء كاملاً الثلاثاء، عبر تقنية الفيديو ذاتها.

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