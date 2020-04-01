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مرصد يومي لأسعار السلع الغذائية في دبي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أطلقت «دائرة التنمية الاقتصادية» في دبي، اليوم الأربعاء «مرصد الأسعار» اليومي، الذي يضم الحد الأدنى والأقصى لأسعار السلع الغذائية الأساسية والمنتجات الضرورية، كمبادرة لدعم المستهلكين وتمكينهم من معرفة حقوقهم في الظروف الاستثنائية الراهنة الناجمة عن تفشي المستجد.
وجددت «اقتصادية دبي» التأكيد على الجمهور بضرورة التسوق بمسؤولية وتجنب تكديس الاحتياجات لوجود مخزون كافٍ من مختلف المواد. لافتة إلى أنه يمكن لجميع السكان في الإمارة الاستفسار أو الإبلاغ عن أي غلاء في أسعار البضائع عبر التواصل معها عبر 600545555 أو عبر التطبيق «مستهلك دبي» (Dubai Consumers) لإرسال الشكاوى أو من خلال الموقع.
وأكدت الدائرة مجدداً على كفاية المخزون الاستراتيجي من السلع الاستهلاكية الغذائية وغير الغذائية للجميع، حيث أنها متوفرة بشكلٍ جيد في كافة متاجر البيع بالتجزئة في الإمارة. وطمأنت السكان بعدم القلق حول توافر مواد الوقاية والتعقيم الأساسية، مثل أقنعة الوجه والقفازات والمطهرات، نظرًا لوجود مخزون كاف منها لدى محلات السوبرماركت الكبرى في جميع أنحاء البلاد.
وينفذ مفتشون تابعون لقطاع الرقابة التجارية وحماية السمتهلك في «اقتصادية دبي»، سلسلة من الزيارات الميدانية إلى الأسواق ومنافذ البيع على مستوى إمارة دبي للتأكد من استقرار الأسعار وتوافر السلع في الأسواق وضبط المخالفين وأصحاب النفوس الضعيفة الذين يحاولون استغلال الظروف الراهنة مع انتشار فايروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19) وارتفاع الطلب على المعقمات والاقنعة والقفازات والسلع الأخرى الضرورية للحياة اليومية للمستهلكين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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