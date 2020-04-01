خطط أمريكية لتأجير مساحات في مخزون الطوارئ النفطي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفاد مصدران مطلعان أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخطط لتأجير مساحة لشركات الطاقة لتخزين النفط في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للبلاد بعد إلغاء جهود سابقة لشراء ملايين البراميل لمخزون الطوارئ بسبب عدم توفر التمويل.

قد تساعد الخطة الجديدة الولايات المتحدة في التعامل مع تخمة المعروض المتزايدة من النفط الخام التي تهدد بأن تغرق مستودعات التخزين التجارية وتدفع أسعار الطاقة العالمية لمزيد من التراجع في ظل انخفاض الطلب على الوقود بسبب وباء فيروس كورونا. وقال المصدران إن الخطة ستُعلن قريبا ربما اليوم الأربعاء.

وهذه الخطة تغيير لمخطط أولي يقضي بأن تشتري وزارة الطاقة الخام من شركات التنقيب المحلية عن النفط باستخدام أموال اتحادية.

كان ترامب قد أمر وزارة الطاقة يوم 13 مارس/ آذار بملء الاحتياطي عن آخره لمساعدة منتجي النفط الذين يعانون من تراجع أسعار النفط العالمية.

لكن الكونجرس لم يوافق على تمويل الشراء، مما أجبر الوزارة على إلغاء الاقتراح الأسبوع الماضي.

لكن من شأن الخطة المعدلة مساعدة التجار وغيرهم وهم يحاولون‭‭ ‬‬ النجاة من التراجع الشديد في أسعار الوقود بتخزين الخام لبيعه لاحقا فور انتهاء الأزمة.

ولم ترد وزارة الطاقة بعد على طلب «رويترز» للتعليق.

يأتي ذلك في وقت قال فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سينضم إلى السعودية وروسيا إذا تطلب الأمر لعقد محادثات بشأن التراجع الحاد في أسعار النفط الناجمة عن حرب أسعار بين البلدين.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض «البلدان يناقشان الأمر وسأنضم في الوقت المناسب إذا تطلب ذلك» مضيفا أنه أجرى مباحثات «عظيمة» خلال اتصالات أجراها على نحو منفصل مع ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وبالفعل، أجرى وزير الطاقة الأمريكي دان برويليت محادثات عبر الهاتف مع نظيره الروسي ألكسندر نوفاك بشأن التراجع الحاد في أسعار النفط.

وقالت شايلين هاينس المتحدثة باسم وزارة الطاقة الأمريكية إن الوزيرين أجريا «محادثات بناءة بشأن الاضطرابات الراهنة في أسواق النفط العالمية».