الصين تبدأ تسجيل 40 ألف حالة لم تظهر عليها أعراض «كورونا» تمهيداً لعزلهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأت السلطات الصحية الصينية الأربعاء تسجيل الحالات المصابة بفيروس كورونا، والتي لم تظهر عليها أعراض، وذلك في إطار جهود لتهدئة مخاوف المواطنين من أن يتسبب هؤلاء الأشخاص في انتشار الفيروس دون علمهم بأنهم مصابون به.

وذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست نقلاً عن وثائق غير رسمية، إن عدد الحالات التي لم تظهر عليها أعراض المرض أكثر من 40 ألف حالة.

وهناك مخاوف من عودة آلاف الأشخاص إلى ممارسة حياتهم اليومية بعد انتهاء العزل دون معرفة أنهم يحملون الفيروس لأنه لم تظهر عليهم أي أعراض ولم يخضعوا للفحص الطبي.

من جهتها قالت لجنة الصحة الوطنية، إن جميع الحالات المصابة بالفيروس ولم تظهر عليها الأعراض ستخضع لحجر صحي لمدة 14 يوماً. وتمكنت الصين، التي كانت بؤرة ظهور الفيروس أواخر العام الماضي، من السيطرة عليه وبدأت في تخفيف القيود على التنقل في أكثر المناطق تضرراً بالوباء. وسجلت الصين أكثر من 81 ألف حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و 3305 حالات وفاة.