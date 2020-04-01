دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي على رأسها رموز لفيروس على رأسها رموز لفيروس كورونا .. تعرف على تحديثات تلغرام

طرح تطبيق التراسل الفوري المُشفر تلغرام تحديثات جديدة خلال الفترة الماضية شملت إمكانية إنشاء مجلدات لأرشفة الدردشات المهمة، بالإضافة إلى رموز تعبيرية جديدة كليًا لفيروس كورونا كوفيد_19.

حظر تطبيق alqiyady 1 حظر تطبيق

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وأشار المسؤولون على تلغرام، حسبما أوردت تقارير صحفية متخصصة في مجال التكنولوجيا، إلى إمكانية وضع دردشات مُثبتة بعدد غير محدود في الدردشات حتى تتأكد من أن المستخدمين لا يشعرون بالارتباك من هذه الخواص الجديدة بالإضافة إلى خاصية الدردشات المؤرشفة والتي تسمح بإخفاء بعض المحادثات من العرض.

وتضمنت التحديثات التي أجراها تلغرام أيضًا إمكانية إضافة رسوم متحركة؛ للتسجيل الصوتي أو رسالة الفيديو والتي يمكن أن تجعل التسجيل أكثر مرحًا وهي التقنية المُتاحة في البداية لمستخدمي نظام التشغيل أندرويد فقط.

وذكر بيان تلغرام: "إذا كان لديك عددًا كبيرًا جدًا من الدردشات، يمكنك الآن فصل المرح عن العمل أو الأشياء العائلية عن الأشياء المدرسية - ثم التمرير بين علامات التبويب للوصول بسرعة إلى أي من الدردشات الخاصة بك ويمكنك تضمين أو استبعاد جميع الدردشات من نوع معين، مثل القنوات، أو غير المقروءة - أو واحدة تلو الأخرى. تصبح المجلدات متاحة في الواجهة عندما تكون قائمة الدردشة طويلة بما يكفي لبدء التكدس".

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ونوه القائمون على تطبيق تلغرام أن الرموز التعبيرية الجديدة الخاصة بفيروس كورونا كوفيد_19 الهدف منها هو حث المستخدمين على البقاء في المنزل واتباع الإجراءات الاحترازية.المزيد:

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