شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع العراقية تعزل مناطق محافظة البصرة لوقف تفشى فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع العراقية اليوم الأربعاء عن إجراءات جديدة لوقف تفشى فيروس كورونا فى البلاد، كاشفة عن عزل مناطق محافظة البصرة عن بعضها البعض ، جاء ذلك بحسب العربية، وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل 65 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) إلى جانب تسجيل 4 وفيات.

وذكر بيان لوزارة الصحة، سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة ٦٥ إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد في العراق، كما سجلت ٤ حالات وفاة جديدة، بواقع حالة في كل من (بغداد الرصافة والبصرة والنجف وميسان).

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وأضاف البيان أنه تم تسجيل ١٨ حالة شفاء تام موزعة على (الرصافة والبصرة والنجف اربيل)، مشيرًا إلى أن مجموع الإصابات بلغ ٦٩٤ ومجموع الوفيات ٥٠، ومجموع حالات الشفاء ١٧٠حالة.