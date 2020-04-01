اخبار الخليج

الدفاع العراقية تعزل مناطق محافظة البصرة لوقف تفشى فيروس كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع العراقية تعزل مناطق محافظة البصرة لوقف تفشى فيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع العراقية اليوم الأربعاء عن إجراءات جديدة لوقف تفشى فيروس كورونا فى البلاد، كاشفة عن عزل مناطق محافظة البصرة عن بعضها البعض ، جاء ذلك بحسب العربية، وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل 65 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) إلى جانب تسجيل 4 وفيات.

وذكر بيان لوزارة الصحة، سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة ٦٥ إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد في العراق، كما سجلت ٤ حالات وفاة جديدة، بواقع حالة في كل من (بغداد الرصافة والبصرة والنجف وميسان).

Advertisements

وأضاف البيان أنه تم تسجيل ١٨ حالة شفاء تام موزعة على (الرصافة والبصرة والنجف اربيل)، مشيرًا إلى أن مجموع الإصابات بلغ ٦٩٤ ومجموع الوفيات ٥٠، ومجموع حالات الشفاء ١٧٠حالة.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع العراقية تعزل مناطق محافظة البصرة لوقف تفشى فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا