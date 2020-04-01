شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء 25 حالة مصابة بفيروس كورونا بمحافظة النجف العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مدير صحة محافظة النجف الأشرف العراقية، اليوم الأربعاء، عن شفاء 9 حالات مصابة بفيروس كورونا، ليصل إجمالى المتعافين إلى 25 حالة، وقال الكندى، فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية، إن تسعة من مرضى "كورونا" قد تعافوا وتماثلوا للشفاء التام وغادروا المستشفى، مضيفا أن مجموع الذين تماثلوا للشفاء 25 مصابا من إجمالي الحالات الـتي يبلغ عددها 121 شخصًا.

من جانب أخر أعلنت وزارة الصحة فى حكومة إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، عن تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة أربيل .

وقالت الوزارة في بيان له أوردته الوكالة الوطنية العراقية إنه "تم تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة أربيل"، مضيفة أن الحالات الجديدة هى ثلاث فتيات وثلاثة رجال"، مبينة أن حالة من الإصابات الجديدة هي لشخص عاد مؤخراً من بريطانيا . Advertisements

وكانت وزارة الصحة العراقية، أعلنت تسجيل 65 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) إلى جانب تسجيل 4 وفيات.

وذكر بيان لوزارة الصحة، سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة 65 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد في العراق، كما سجلت 4 حالات وفاة جديدة، بواقع حالة في كل من (بغداد الرصافة والبصرة والنجف وميسان).

وأضاف البيان أنه تم تسجيل 18 حالة شفاء تام موزعة على (الرصافة والبصرة والنجف اربيل)، مشيرًا إلى أن مجموع الإصابات بلغ 694 ومجموع الوفيات 50، ومجموع حالات الشفاء 170حالة.

وكانت خلية الأزمة فى العراق، قررت تمديد حظر التجول في كربلاء إلى 11 أبريل الحالى.