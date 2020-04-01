كورونا يعود بالزمن إلى الوراء لعصر المقايضة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لم يعد أمراً مستغرباً أن تدخل إلى محال السوبرماركت الكبرى في الولايات المتحدة ودول أخرى حول العالم لتجد لافتة على بعض مناضد العرض التي تعرض متطلبات يومية أساسية كالخبز والأرز تحمل عبارة "خذ ما ترغب به واترك ما تستطيع تركه من مقابل".

ففي ظل تفاقم التبعات الاقتصادية الحادة لتفشي الفيروس وفقدان العديدين لموارد رزقهم في إجازات بدون راتب أو بفصلهم من عملهم لم تجد محال طريقة أنسب لمساعدة العملاء على إعادة عقارب الزمن إلى الوراء وإلى أزمان غابرة بإحياء نظام المقايضة الذي كان معتمداً في المعاملات التجارية في العصور الوسطى.

ولم يقتصر الأمر على المحال التجارية إذ باتت مواقع التواصل الاجتماعي تزدحم بدورها بعروض مقايضة مع تحول أوراق التواليت إلى عملة جديدة يمكن مقايضتها بالبيض أو المنتجات التي يطرحها مزارعون على صفحاتهم على مواقع التواصل عارضين مقايضتها بورق الحمام.

وحتى الشركات المتوسطة والصغيرة لجأت إلى نظام المقايضة مع شح الطلب والافتقار إلى سيولة الدخل القابل للإنفاق.

ونقلت بلومبيرج عن سيدة أمريكية قولها إنها قايضت كرتونة من بيض مزرعتها ببيتزا من النوع المفضل لحفيدتها قائلة إن هذا النظام عملي وهي تعرف أنها يمكنها أن تعول عليه في حال زادت الأوضاع سوءاً.