محمد بن زايد: الإمارات تدعم كل تحرك دولي لمكافحة «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اتصالاً هاتفياً من بويكو بوريسوف، رئيس وزراء جمهورية بلغاريا الصديقة، جرى خلاله بحث العلاقات بين البلدين، والعمل على تطويرها ودفعها إلى الأمام، على المستويات كافة، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وناقش الجانبان، تعامل دولة الإمارات وبلغاريا مع أزمة فيروس «كورونا المستجد» والإجراءات التي يتخذها البلدان في هذا الشأن. وأكدا أهمية تنسيق التعاون، للتصدي للفيروس ومعالجة آثاره. وشدد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، خلال الاتصال، على أهمية تعزيز استجابة دولية متسقة وفاعلة في التعامل مع فيروس «كورونا» والسيطرة على تداعياته السلبية. مشدداً على أن دولة الإمارات، داعمة لكل تحرك دولي جماعي في هذا الشأن، وموقفها منذ ظهور الفيروس، هو التضامن وتنسيق الجهود مع كل دول العالم في التعامل معه. وأكد سموّه، تعاون دولة الإمارات مع جمهورية بلغاريا الصديقة في التصدي لخطر «كورونا». متمنياً للشعب البلغاري الصديق، وكل شعوب العالم السلامة من كل مكروه. فيما أكد رئيس الوزراء البلغاري، حرص بلاده على التنسيق والتعاون مع دولة الإمارات، في ظل الظروف الصعبة الناتجة عن فيروس كورونا، إقليمياً، وعالمياً. وعبّر عن تثمينه لما تبديه دولة الإمارات من تضامن إنساني كبير مع كل الدول، في مواجهة الفيروس. وتمنى للإمارات وشعبها السلامة من كل مكروه. (وام)