وفيات كورونا في أمريكا تتجاوز 4 آلاف حالة والإصابات تتجاوز 188 ألفاً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت جامعة جون هوبكينز الأمريكية الأربعاء، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة تجاوز الأربعة آلاف، أي ارتفع بمقدار الضعف خلال ثلاثة أيام.

وأفادت معطيات الجامعة المعتمدة أن 4076 شخصاً توفوا بكوفيد-19 حتى الأربعاء مُنذ بداية الوباء، مقابل 2010 حالات وفاة تم تسجيلها السبت.

وأشارت الجامعة، إلى تسجيل 865 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة يومية تسجل في أمريكا، ولفتت إلى أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ 188 ألفاً و172 إصابة، بعدما تأكّدت إصابة 24 ألفاً و743 شخصاً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأتت هذه الحصيلة الجديدة بعد ساعات من تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مواطنيه من أنّهم سيواجهون أسبوعين «مؤلمين جداً جداً» على صعيد مكافحة كوفيد-19 الذي لا ينفكّ يحصد أعداداً متزايدة من الضحايا، ولا سيّما في نيويورك، بؤرة الوباء في البلاد. وقال ترامب خلال مؤتمره الصحفي اليومي في البيت الأبيض حول تطوّرات مكافحة الفيروس: إنّ الأمر سيكون مؤلماً جداً، سنجتاز أسبوعين مؤلمين جداً جداً.