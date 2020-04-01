شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح من «الإتحاد العقارية» بشأن الانكشاف على «إن إم سي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” أوضحت شركة «الإتحاد العقارية» أنها لا تملك أية تعاملات أو استثمارات في «إن إم سي» للرعاية الصحية.

ونفت الشركة - في إفصاح لسوق دبي المالي - الشائعات والأخبار المتداولة حول إنكشافها وشركاتها التابعة على «إن إم سي»، سواء من خلال التملك في أسهم الشركة المدرجة ببورصة لندن للأوراق المالية أو من خلال الإستثمار في سندات الدين أو أي تعامل أخر.

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