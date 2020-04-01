الإجراءات العربية تسهم نسبياً في خفض الإصابات بـ «كورونا»

دبي - بواسطة محمد فارس القاهرة، الخرطوم، بغداد، عمّان، بيروت:

«الخليج»

وسَّعت الدول العربية من إجراءاتها الاحترازية لمحاصرة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» ومنع انتشاره، بعد أن أسهمت تلك الإجراءات في خفض أعداد المصابين بالوباء نسبياً، وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، أمس الاثنين، عزل 6 أحياء في مدينة مكة المكرمة، وذلك اعتباراً من الساعة الثالثة من ظهر أمس وحتى إشعار آخر، على أن يسمح لسكان تلك الأحياء بالخروج للضرورة، فيما مددت الحكومة اليمنية إغلاق كافة المنافذ الجوية والبحرية والبرية أسبوعين إضافيين، بينما أعلنت الجزائر، عن عقوبات بالسجن ضد كل مشتبه في إصابته بالفيروس ويرفض العلاج، والمخالفين لإجراءات الحجر الصحي، في حين يبحث مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الثلاثاء، في جلسة استثنائية المستجدات الناتجة عن إعلان التعبئة العامة.

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبدالعالي، أمس، أن هناك 154 إصابة جديدة بكورونا، وأشار إلى ارتفاع عدد الإصابات في المملكة إلى 1453، غالبيتها مستقرة، في حين تعافى 115 شخصاً من الفيروس حتى الآن.

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بدوره، قال وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، أمس، إن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وجه بتقديم العلاج المجاني من فيروس كورونا للمواطنين والمقيمين ومخالفي الإقامة في جميع أنحاء المملكة.

وفي الكويت، أعلن وزير الصحة الشيخ باسل الصباح، أمس، شفاء خمس حالات جديدة من «كورونا» ليصل مجموع من أعلن شفاؤهم من المرض إلى 72 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، أمس ، تسجيل 11 إصابة مؤكدة بالفيروس ، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 266 حالة.

من جانبها، سجلت وزارة الصحة العُمانية، أمس ، 12 حالة إصابة جديدة بكورونا ليصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 179 حالة، مؤكدة أن 29 حالة قد تماثلت للشفاء.

وأعلنت قطر، أمس، تسجيل 59 اصابة جديدة بالفيروس، فيما تماثلت ثلاث حالات للشفاء.إلى ذلك، بدأ الأردن، أمس، بإخلاء فنادق الحجر الصحي، وأعلنت الحكومة تمديد العطلة لمؤسسات القطاعين العام والخاص لأسبوعين مقبلين، باستثناء البنوك والمصارف والجهات الحيوية.

وغادر 1934 شخصاً فنادق البحر الميت بينهم الأميران حسين ومحمد بن طلال، فيما غادر 9 أشخاص فندقاً في مدينة العقبة مع تعهدهم بالبقاء في المنازل وذلك من إجمالي نحو 5 آلاف شخص كانوا وصلوا من الخارج قبيل وقف حركة الطيران منذ نحو أسبوعين.

وسجلت وزارة الصحة الوفاة الخامسة في المملكة لسيدة ثمانينية و13 إصابة جديدة.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة إن لجنة مكافحة الأوبئة أوصت بفرض عزل لمناطق إضافية، بينها الهاشمي الشمالي في عمّان لارتفاع الإصابات في عمارة سكنية.

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وفي لبنان، ارتفع عدد المصابين في لبنان بكورونا، أمس، إلى 446 شخصاً مع تسجيل البلاد ثماني حالات جديدة، فيما ارتفعت الوفيات إلى11 حالة بعد تسجيل حالة وفاة واحدة.في الأثناء، تعقد الحكومة اللبنانية اليوم الثلاثاء جلسة لبحث مستجدات التعبئة العامة والاقتراحات المتعلقة باللبنانيين الموجودين بالخارج في ظل أزمة «كورونا»، وتحديد كلفة الكشف وعلاج المصابين بالفيروس.

وتوفي أول طبيب مصري نتيجة إصابته بكورونا ويدعى أحمد اللواح، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول الأحد، بعد عزله في مستشفى أبو خليفة في محافظة الإسماعيلية، قادماً من محافظة بورسعيد التي كان يعيش فيها. كما أعلنت المطربة إيناس عزالدين، إصابتها بالفيروس لتصبح بذلك أول فنانة مصرية تصاب بالمرض.

وسجلت مصر، أمس 47 إصابة بالفيروس وحالة وفاة واحدة .وأعلنت وزارة الصحة المغربية أمس ارتفاع حالات الإصابة بكورونا إلى 516 حالة، بينها وفاة واحدة جديدة، بعد تسجيل 37 حالة إصابة جديدة، فيما تماثلت 13 حالة للشفاء.

وفي تونس ارتفع عدد الوفيات بكورونا إلى 9 .

وارتفع عدد الإصابات بالفيروس في فلسطين إلى 115 حالة بعد تسجيل ست إصابات جديدة.

وأعلنت وزارة الخارجية العراقية، أمس، عن تسجيل ثلاث حالات إصابة بكورونا لأبناء الجالية، فيما أشارت إلى أن عدد المصابين منهم في عموم العالم بلغ 58 حالة. كما أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق أمس ارتفاع عدد المصابين بالفيروس في الإقليم إلى150 حالة بعد تسجيل 8 إصابات جديدة.

وقررت الحكومة اليمنية تمديد إغلاق كافة المنافذ الجوية والبرية والبحرية أسبوعين إضافيين.

السودان يعلن تسجيل حالة وفاة ثانية

وأعلن السودان، أمس، تسجيل ثاني حالة وفاة بكورونا. وأصدر والي الخرطوم الفريق الركن أحمد عابدون حماد قراراً، أمس، قضى بإغلاق كافة المحال التجارية والأسواق والمطاعم والكافتيريات عند الساعة الرابعة عصراً. وقررت الولاية تدشين حملة كبرى اليوم «الثلاثاء» لتعقيم الأسواق ومواقف المواصلات.

الجزائر: السجن لرافضي العلاج

وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية، أمس، عن ارتفاع إصابات كورونا إلى 584 بعد تسجيل 73 إصابة جديدة ،فيما ارتفعت الوفيات إلى 35 حالة،بعد تسجيل أربع حالات وفاة جديدة.وكانت السلطات الجزائرية، أعلنت الأحد، أنها ستوقع عقوبات بالسجن ضد كل مشتبه في إصابته بالفيروس ويرفض العلاج والمخالفين لإجراءات الحجر الصحي.

وصنفت منظمة الصحة العالمية ليبيا من بين الدول عالية المخاطر في المنطقة.