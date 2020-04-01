شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، اليوم الأربعاء، إنه تم تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في قطاع غزة، وأوضح ملحم في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية أن الإصابتين الجديدتين لسيدتين ستينيتين من مدينة رفح كانتا في الحجر الصحي، مشيرًا إلى أن نتائج فحوصات 110 عينات أخذت من عائدين عبر معبر الكرامة أمس الثلاثاء، أظهرت بأنها غير مصابة بالمرض، حيث تم نقل العائدين إلى منازلهم في المحافظات.

وأضاف: "جميع العينات التي أخذت من العائدين وعددها "200" أظهرت عدم وجود إصابات"، مشيرًا إلى أنهم وقعوا على تعهد بالالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يومًا، حفاظًا على سلامتهم، وسلامة شعبهم، كما أظهرت نتائج جميع العينات التي أخضعت للفحص اليوم من جميع المحافظات وعددها 250 عينة بأنها غير مصابة. وأكد أن بتسجيل الإصابتين الجديدتين في رفح يرتفع عدد المصابين في غزة إلى 11 إصابة، والعدد الإجمالي في فلسطين إلى 119 إصابة تماثلت 18 حالة منها للشفاء. Advertisements

وكانت الحكومة الفلسطينية، أعلنت أمس الثلاثاء، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في فلسطين إلى 117 حالة، بعد الإعلان عن تسجيل حالتين جديدتين في رام الله بالضفة المحتلة وقطاع غزة. وأوضح، المتحدث الرسمى باسم الحكومة الفلسطينية فى رام الله ابراهيم ملحم، أن الإصابة في رام الله تعود لعامل عشرينى عائد من العمل فى إسرائيل طَلب أخذ عينات منه للفحص، قبل أن تُظهر النتائج إصابته بالمرض، وتم نقله للحجر الصحى فى فندق الكرمل بالمدينة.

وبين، أن الإصابة الثانية تعود لمواطن خمسينى عاد إلى القطاع عبر معبر رفح الأسبوع الماضي، وقد تم نقله مباشرة للحجر الصحى فى "فندق البلوبيتش" فى مدينة غزة.

ولفت ملحم إلى أن نتائج 150 عينة أخذت من مشتبه بمخالطتهم لمصابين فى مدينة الخليل، صدرت الليلة أظهرت عدم إصابتهم بالمرض، بينما طُلب من أصحاب تلك العينات البقاء فى الحجر المنزلى، لمدة أربعة عشر يوما حفاظا على سلامتهم.