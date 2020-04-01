مقتل 4 عناصر من "داعش" بعملية عسكرية شرقي العراق

بغداد/ علي جواد/ الخليج 365



أفاد مصدر في الشرطة العراقية، الأربعاء، بمقتل 4 من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، في عملية عسكرية شنتها قوات مشتركة في محافظة ديالى.



وقال المصدر للأناضول، وهو ضابط في وزارة الداخلية، إن قوة مشتركة تضم قوات مكافحة الإرهاب والشرطة و"الحشد الشعبي" شنّت صباحًا، عملية عسكرية واسعة بأطراف ناحية بهرز جنوبي ديالى (شرق) لملاحقة مسلحي "داعش".



وأوضح المصدر مفضلاً عدم نشر اسمه، أن "القوات المشتركة تمكنت من قتل 4 عناصر من داعش ومصادرة أحزمة ناسفة وأسلحة متوسطة وخفيفة".



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وتأتي العملية بعد أقل من 24 ساعة على مقتل 3 من التنظيم بقصف جوي لمروحيات هجومية عراقية استهدف موقعاً للمسلحين في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد.



وزادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه أنهم من "داعش" خلال الأشهر القليلة الماضية، وبشكل خاص في المنطقة بين محافظات كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".



وفي 2017، أعلن العراق تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014، لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.