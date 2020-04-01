ليبيا.. ارتفاع إصابات كورونا إلى 10 حالات

طرابلس/ وليد عبد الله / الخليج 365

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا إلى 10 عقب تسجيل حالتين جديدتين.

جاء ذلك في بيان للمركز (حكومي) نشره عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، مساء الأربعاء.

وأكد المركز أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع تسلم نتائج تحاليل 11 عينة وكانت نتائج 9 عينات سلبية (غير مصابة) وعينتين موجبة (مصابة).

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وفي 24 مارس/ آذار الماضي، سجلت ليبيا أول إصابة بكورونا، ولاحقا تم حظر التنقل بين المدن بشكل تام، لمنع تفشي الجائحة شديدة العدوى.

وحتى صباح الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من 859 ألف شخص في 201 دولة وإقليم، توفي منهم ما يزيد عن 42 ألفًا، وتعافى أكثر من 178 ألفًا.

وفي محاولة لمحاصرة الفيروس، أغلقت دول عديدة حدودها، وعلقت رحلات الطيران، وعطلت الدراسة، وفرض حظر تجول، وألغت فعاليات عديدة، ومنعت التجمعات العامة وأغلقت المساجد والكنائس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.