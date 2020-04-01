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سلطنة عُمان تعلن تسجيل 18 إصابة جديدة بكورونا

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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أعلنت #وزارة_الصحة في سلطنة عُمان، اليوم، تسجيل (١٨) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس #كوفيد١٩، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في #السلطنة (٢١٠) وعدد الوفيات واحدة.

ووفق الوكالة الرسمية، أكدت الوزارة أن (٣٤) حالة تماثلت للشفاء.

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