الجيش اليمني يحرر مناطق جديدة في معقل الحوثيين

تمكنت قوات الجيش اليمني، بدعم وإسناد مدفعية تحالف دعم الشرعية، الثلاثاء، من تحرير مناطق جديدة في محور علب مديرية باقم بمحافظة صعدة، المعقل الرئيس لميليشيا الحوثي الانقلابية، أقصى شمال البلاد.

وقال قائد محور علب اللواء ياسر مجلي “إن قوات الجيش الوطني بمحور علب نفذت عملية هجوم واسعة على مواقع لميليشيا الحوثي في مديرية باقم، وتمت السيطرة على بعض المواقع في منطقة “الجروف” المطلة على الخط الدولي وتثبيت كافة مواقع “تبة نايف”.

وأضاف اللواء مجلي “أن الجيش الوطني استطاع تدمير العتاد العسكري الذي كانت تستخدمه الميليشيا في عملياتها العسكرية ضد مواقع الجيش الوطني في “آل زماح”، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأشار إلى أن الجيش الوطني أسر بعض العناصر الحوثية وقتل وجرح العديد منهم، لافتا إلى أن مدفعية الجيش استهدفت تعزيزات الميليشيا القادمة من مركز مديرية باقم ودمرت عددا من الآليات العسكرية.

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يأتي ذلك بعد ساعات من تنفيذ وحدات من الجيش اليمني، مسنودة بمدفعية تحالف دعم الشرعية، عملية التفاف نوعية على مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية بمديرية الصفراء في محافظة صعدة.

وأوضح قائد لواء (حرب 1 ) العميد محمد الغنيمي، أن وحدات من الجيش الوطني سيطرت على تبة السفينة في منطقة “عار” بمديرية الصفراء، بعد عملية التفاف على مواقع تمركز الميليشيا الانقلابية.

وأشار العميد الغنيمي إلى تدمير مواقع القناصة التي كانت تتمركز في تبة المسطرة بعد عملية كمين محكمة قام بها أبطال اللواء في وادي عار، أسفرت عن مصرع عدد من قناصة ميليشيا الحوثي وسبعة آخرين كانوا متواجدين في المواقع لحظة هجوم الجيش الوطني، فيما لاذ البقية بالفرار وتدمير عربات وعيارات ثقيلة.

يذكر أن الجيش اليمني، مدعوماً من قوات تحالف دعم الشرعية، يخوض عمليات عسكرية واسعة في أكثر من 8 محاور قتالية في معقل الحوثيين بمديريات محافظة صعدة.