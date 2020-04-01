القبض على 4 مواطنين ومقيم بعد مجاهرتهم بمخالفة قرار منع التجول

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تمكّنت الجهات الأمنية في كل من مدينة عرعر ومحافظتي رفحاء وطريف، من القبض على 4 مواطنين ومقيم من الجنسية السورية، بعد أن جاهروا بمخالفة قرار منع التجول.
وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية بأنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل لمجموعة من الشبان وهم يصورون مخالفتهم لأمر منع التجول وقيامهم بنشرها عبر مواقع التواصل فقد جرى ضبطهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم تجاههم.
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