النيابة : هذه التجاوزات والشائعات عقوبتها السجن 5 سنوات و3 ملايين ريال غرامة

قال المتحدث الرسمي للنيابة العامة د. ماجد الدسيماني، إن التجاوزات التي يتم رصدها من قِبل النيابة العامة تصل عقوبتها إلى السجن 5 سنوات و3 ملايين ريال غرامة، مبيناً أن حرية التعبير في مواقع التواصل مكفولة بقوة النظام.

وأوضح الدسيماني بأن التجاوزات التي يتم رصدها في الوقت الحالي هي: ترويج الشائعات التي تمثل الأمن الغذائي والصحي والمجتمعي بشكل عام، مثل تداول معلومات عن شح السلع أو إحصائية زائفة عن فيروس كورونا.

وأضاف أن التجاوزات تضمن أيضاً المجاهرين بمخالفة الإجراءات الوقائية، والمحرضين على مخالفتها وتصوير ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى أن مركز الرصد النيابي في النيابة العامة يعمل على مدار 24 ساعة.