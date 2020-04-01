الأرصاد : سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوناً للسحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، القصيم، الرياض، الشرقية)، فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق (حائل، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنوّرة، تبوك).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية بسرعة 15 – 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 – 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.