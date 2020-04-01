شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تعلن شفاء 7 حالات من المصابين بفيروس "كورونا" والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الكويت الأربعاء، شفاء 7 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد ، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 80 حالة.

ونقلت وكالة الانباء الكويتية(كونا)، عن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح قوله إن اصحاب هذه الحالات سيخرجون من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وتتوزع الحالات السبع كالتالي: 5 مواطنين(4 سيدات ورجل)، وحالتين لسيدتين مقيمتين.

وأضاف الصباح إن الحالات التي تماثلت للشفاء سيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي المخصص في المستشفى تمهيداً لخروجها خلال يومين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تعلن شفاء 7 حالات من المصابين بفيروس "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.