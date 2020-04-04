الخليج: الإمارات لن تألو جهدا في حماية مواطنيها والمقيمين من فيروس كورونا

قالت صحيفة "الخليج" في افتتاحيتها: يعجز القلم عن صوغ الحروف، ويعجز اللسان عن الإفصاح، وتعجز المشاعر عن التعبير عما يجول في الخاطر، لأننا نقف في حضرة قائد فذ، يقول ما لا يستطيع غيره قوله، أو مكاشفة شعبه بما لا يخطر على بال.

وتابعت: نستمع إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وهو يخاطب شعب الإمارات والمقيمين على أرضها ويحدثهم من القلب إلى القلب، فتجد نفسك أمام قائد مختلف لا يشبه الآخرين، وكأنه من طينة رجال غير الذين نعهدهم أو نقرأ عنهم في كتب العظماء الخالدين.

وأشارت إلى أنه خلال اطلاع على أوضاع أهل الإمارات والمقيمين على أرضها، من المسؤولين للوقوف على الإجراءات المتخذة صحياً واقتصادياً وأمنياً في مواجهة فيروس «كورونا»، أكد أن الإمارات لن تألو جهداً لحماية أهلها والمقيمين، مشيداً بحالة التضامن الفريدة بين جميع فئات الشعب، وبالجهود الجبارة التي يقوم بها كل العاملين في القطاع الصحي الذين يشكلون خط الدفاع الأول عن سلامة الوطن في هذه المحنة التي لا بد أن تزول في القريب العاجل بإذن الله.

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وحول متابعة سموه للدور الذي يقوم به المقيمون على أرض الإمارات أكدت أنه هكذا تكون القيادة الحقيقية، فهي الفيصل في النجاح والانتصار، لأنها تعني الثقة بالقدرات، والإصرار على الإنجاز، والتزام المبادئ، وتوقع الأفضل، والأهم.. القرب من هموم الناس ومعايشتهم، وأن يكون قدوة للآخرين متقدّماً في الصفوف الأولى في أية معركة.

وقالت "الخليج" في الختام :" الشيخ محمد بن زايد، أنت القائد، والأخ والحبيب.. أنت البلسم الذي يداوي الجراح، وأنت من سننتصر به في معركتنا ضد هذا الوباء الخبيث".

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