وزير الصحة الكويتى: شفاء 7 حالات جديدة من كورونا وارتفاع الإجمالى إلى 80

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح، شفاء 7 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع عدد الحالات التى تعافت وتماثلت للشفاء فى البلاد إلى 80 حالة، وقال الشيخ باسل الصباح – في بيان صحفي اليوم الأربعاء- إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الثمانى من الفيروس كورونا. وأضاف الوزير أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

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