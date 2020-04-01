شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاعات السورية تتصدى لعدوان «إسرائيلي» جديد والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تصدت الدفاعات الجوية السورية، مساء أمس الثلاثاء، لأهداف «إسرائيلية» معادية في سماء حمص، وسط البلاد، أطلقت من الأجواء اللبنانية.
وقالت وكالة الأنباء السورية: إن «العدوان تم من فوق الأجواء اللبنانية والدفاعات الجوية أسقطت عدداً من الصواريخ قبل الوصول لأهدافها». ونشرت إذاعة «شام إف أم» عبر صفحتها على «فيسبوك»، مشاهد من «تصدي المضادات الجوية السورية لأهداف معادية في سماء حمص».
وكانت وسائل إعلام لبنانية أفادت قبل ذلك بتحليق مكثف للطيران الحربي «الإسرائيلي» على مستوى منخفض فوق مناطق كسروان والمتن شمالي لبنان، ما أحدث حالة من الهلع بين السكان.(وكالات)
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