شكرا لقرائتكم خبر عن ما بعد «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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أحمد مصطفى

بالثقة في العلم وقدرة البشرية على تجاوز تحديات الطبيعة على مر تاريخ الإنسان، لا غضاضة في التفكير فيما بعد وباء فيروس «كورونا» الذي يواجهه العالم بأفضل مما واجه أوبئة سابقة. وذلك هو الدرس الأول المستخلص من أزمة الوباء الحالية؛ ما يؤكد أن تطور البشرية يجعلها في كل مرة تبني على خبراتها السابقة.

وبما أنه لا حديث الآن للناس سوى عن فيروس «كورونا»، فمن الطبيعي أن يخوض الجميع في الموضوع كل حسب مجاله. وفي مجال الأفكار والرأي عدنا إلى مقولات تقليدية سمعناها من قبل في أزمات كبرى مر بها العالم في العقود الأخيرة، من قبيل «العالم بعد «كورونا» لن يكون كالعالم قبل كورونا». وإن بدا ذلك أمراً منطقياً، وكأن قائله مثل الذي «يفسر الماء بالماء»، إلا أن القصد أن العالم سيشهد تغييراً جذرياً؛ بعد الخروج من أزمة هذا الوباء. ويقدم من يحاجج بذلك شواهد من قبيل الهلع الاقتصادي الحالي، والذعر السياسي الذي يتجاوز في بعض الأحيان القلق الصحي المنطقي.

سمعنا ذلك من قبل أكثر من مرة، فبعد انهيار الاتحاد السوفييتي، وسقوط جدار برلين في الربع الأخير من القرن الماضي خرج علينا «مفكرون» يتحدثون عن «صراع الحضارات» و«نهاية التاريخ» بمعنى أن حقبة جديدة بدأت لعالم أحادي القطب، وسيطرة كاملة للرأسمالية الاقتصادية والليبرالية السياسية. ولم نشهد صراعاً جذرياً بين «حضارات» كما رجح البعض.

ثم أصبح هناك كليشيه للتغيير الجذري هو «نظام عالمي جديد»، تعزز بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول في أمريكا مطلع القرن الحالي. ولم يحدث ذلك التغيير الجذري؛ بل إن هناك من يرى أن العالم يتجه أكثر نحو اللانظام متعدد الأطراف. ثم قبل عقد، راجت مقولة «الفوضى البناءة» التي ستؤدي إلى تفكيك النظم، وإعادة تركيبها في تغيير جذري يشهده العالم كله. ولسنا بحاجة للتذكير إلى أين ذهبت تلك المقولات الآن.

والآن نسمع ونقرأ عن «تغيير كورونا» الذي سيؤدي إلى عالم جديد «يتخلص من العولمة الاقتصادية المتوحشة، ويتعزز فيه التضامن الإنساني». وهذا أقرب لما يُسمى «التفكير الرغائبي».

نعم العولمة الاقتصادية تتضرر في بعض جوانبها؛ لكنها تقوى وتصبح أكثر شراسة في غيرها. لننظر مثلاً إلى شركة أو اثنتين في العالم للتسوق الإلكتروني، وكيف وسعت نشاطها بما لا يمكن تخيله خلال أسابيع وفتحت أسواقاً كانت ستحتاج إلى سنوات؛ لتنشط فيها بهذا الحجم. وأيضاً شركات خدمات الاتصالات، بما فيها خدمات الاجتماعات عن بُعد والفصول السحابية (أونلاين) للتعلم عن بُعد، وكيف تتوسع نشاطاتها لعشرات المليارات.

صحيح أن درجة التضامن؛ أبرزت نماذج مضيئة لدول متسقة مع مبادئها؛ لكنها حالات قليلة جداً. ولننظر مثلاً إلى الاتحاد الأوروبي الذي ظلت دوله تبني فيه نصف قرن؛ لينتهي الأمر بإحدى الدول المؤسسة له (إيطاليا) تعبر علناً عن مرارتها من عدم التعاون الأوروبي.

أما النشطاء الذين يتصورون أن العالم «أفاق» على الأضرار التي يسببها للبيئة، وتؤدي إلى تغير المناخ، وأن البشرية ستتبع سلوكاً جديداً يقلل من التلوث في الهواء والبحار، ويحافظ على استدامة موارد الأرض فلا نريد إحباطهم كثيراً. لكن إذا كان هناك من أنكروا في البداية وباء «كورونا» باعتباره «خدعة كبرى»، كما أنكروا التغير المناخي باعتبارها «حملة نيوليبرالية للنيل من الشركات الكبرى والاقتصادات الرأسمالية»، فهل نتصور أن هؤلاء سيغيرون قناعاتهم؟

ربما يشهد العالم بروز قوى جديدة بدرجة أو بأخرى، وربما نشهد لفترة حالة من «الإنسانية الرائقة» كهواء الصين ومياه قنوات البندقية؛ لكن ذلك قد لا يدوم ذلك طويلاً قبل أن تعود البشرية إلى سابق وضعها، وربما بدرجة أكثر عنفاً في النشاطات التي كان البعض يتصور أنها سوف «تفكك ويعاد تركيبها». لم يتغير العالم جذرياً بعد انهيار جدار برلين، ولا بعد 9/11 ولا نتوقع أن يتغير جذرياً بعد «كورونا».

لكن ذلك لا يعني أن البشرية ستتعلم دروساً من تلك المحنة، وستستفيد من تلك الدروس في تجاربها القادمة سواء في صراعها مع الطبيعة أو في صراعاتها فيما بينها. ونأمل أن يكون من بين تلك الدروس، ما يؤدي إلى زيادة الاهتمام بالعلم والعلماء، خاصة في مجالات الطب والأحياء؛ لما لها من ضرورة للمحافظة على الحياة السليمة للبشر، وبما يحفظ التوازن على الأرض.

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