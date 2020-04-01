مسؤول فلسطيني: «إسرائيل» تستغل الانشغال بـ «كورونا» لضم مزيد من الأراضي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

أكد دياب اللوح، سفير فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، تمسك الشعب الفلسطيني بالبقاء السرمدي على أرضه، وعدم مغادرتها مهما كلفه ذلك من أثمان ومهما كانت الانتهاكات دالتي تمارسها سلطة الاحتلال «الإسرائيلي».

وأضاف، في كلمة خلال احتفالية نظمتها لجنة فلسطين الدائمة باتحاد المحامين العرب بمناسبة يوم الأرض، أن الاحتلال يستغل جائحة كورونا التي تجتاح العالم، خاصة فلسطين، لمصادرة مزيد من الأراضي، معتقداً أن العالم مشغول في مكافحه الفيروس الذي يفتك بالناس. وحذر اللوح من مغبة استمرار سلطات الاحتلال في مصادرة الأراضي، لا سيما المنطقة «ج» في الضفة الغربية، التي تضم غور الأردن من الجانب الفلسطيني وشمال البحر الميت، وحوالي ٦٠% من مجمل أراضي الضفة الغربية، ما يهدف إلى قطع التواصل بين دولة فلسطين في المستقبل، التي نرفض أن تكون ذات حدود مؤقتة أو دولة داخل الجدار أو دولة بالمقاييس «الإسرائيلية» أو المعايير الأمريكية، كما جاء في خطة ترامب - نتنياهو، التي تم الإعلان عنها في 28 يناير الماضي.