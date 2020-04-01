صاروخا «كاتيوشا» يدشنان «باتريوت» في العراق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”، وكالات

أسقطت منظومة «باتريوت» الأمريكية للدفاع الجوي، أمس الثلاثاء، صاروخي «كاتيوشا»، استهدفا قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار، والتي تضم قوات أمريكية، وذلك في أول اختبار لها، بعدما نشر الجيش الأمريكي التابع للتحالف الدولي في العراق، الاثنين، منظومتي «باتريوت» بقاعدتي عين الأسد و«حرير» في إقليم كردستان، وتحدثت مصادر أمنية عراقية أن صاروخي «الكاتيوشا» سقطا على الطريق العام في قرية المعمورة غربي مدينة هيت بأقصى غرب العراق، من دون إلحاق أضرار مادية أو وقوع خسائر بشرية، في حين قتل ثلاثة إرهابيين وتم تدمير مضافتين لتنظيم «داعش» الإرهابي في عملية أمنية بين نينوى وصلاح الدين.

وبموازاة ذلك، أكد النائب عن كتلة «الحكمة» في البرلمان العراقي، ستار الجابري، أن رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي لم يقدم أي طلب لعقد جلسة للبرلمان من أجل منح الثقة لحكومته، مشيراً إلى أن «البرلمان ليست لديه نية لعقد جلسة خلال الفترة الحالية، وقد يواصل عقد جلساته بعد رفع حظر التجوال الصحي»، بينما أكد تحالف «الفتح» الذي يتزعمه هادي العامري، عدم وجود مباحثات مع الزرفي، مشدداً على أن حكومته لن تمر في البرلمان، وأنه سيعمل على محاسبة من خرق الدستور، في إشارة إلى الرئيس العراقي برهم صالح.