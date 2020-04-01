العاهل الأردني و4 رؤساء يدعون إلى تحالف عالمي لمواجهة كورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان: ”الخليج 365”

دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى تحالف عالمي جديد لتسريع مواجهة جائحة كورونا وتوحيد الجهود في احتواء الفيروس وهدم الحواجز التي تعيق تبادل المعرفة والتعاون.

وقال في مقالة مشتركة مع رؤساء ألمانيا الاتحادية وسنغافورة وإثيوبيا والإكوادور نشرتها صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أمس : «علينا توحيد الجهود العالمية في مواجهة الفيروس الذي يمثل تهديداً عالمياً يتعدى الحدود والأعراق والعقائد». وأضافوا: «يمكننا التصدي بفاعلية أكبر من خلال هدم الحواجز التي تعيق تبادل المعرفة والتعاون».

وتابعوا: لا يمكن لبلد واحد أو بعض البلدان الانتصار وحدها، وقالوا: «لدينا ما نستطيع الإسهام به بغض النظر عن حجم اقتصاداتنا أو عدد سكاننا فالتوصل إلى حل عالمي يصب في مصلحة الجميع».