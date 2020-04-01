اخبار الخليج

الصحة السعودية تحذر من ممارسات منزلية قد تسهم فى سرعة انتشار كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تحذر من ممارسات منزلية قد تسهم فى سرعة انتشار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت الصحة السعودية، أفراد المجتمع كافة من بعض الممارسات التى تتم فى المنازل هذه الأيام من قبل بعض المنتسبين لبعض المهن ، مبينةً أنها قد تسهم فى سرعة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد .

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أبانت الصحة عبر إنفوجرافيك توعوى نشرته في حسابها الرسمى على تويتر أن الحلاق والكوافير يسهمون في ذلك نظراً لتكرار استخدام أدوات الحلاقة بين عدة أشخاص، كما أن مندوب التوصيل غير الرسمى يسهم أيضاً من خلال عدم تطبيقه إجراءات السلامة الوقائية، وكذلك المعلم الخصوصى يسهم أيضاً نظراً لاختلاطه المتكرر مع أشخاص في البيوت خلال فترة عمله .

وأهابت الصحة بالجميع إلى مساندة الجهود المبذولة للتصدى لفيروس كورونا والقيام بواجبهم الإنساني والوطني للحد من انتشاره.

ودعتهم إلى التواصل مع مركز صحة 937 للرد على استفساراتهم وتقديم الاستشارات لهم في كل مايتعلق بفيروس كورونا المستجد وذلك على مدار الساعة ، ونصحتهم بضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها الصحة لتجنب الإصابة بالفيروسات

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة السعودية تحذر من ممارسات منزلية قد تسهم فى سرعة انتشار كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا