شكرا لقرائتكم خبر عن إرتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا فى ليبيا إلى 10 حالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الوطني الليبيى لمكافحة الأمراض، اليوم ، تسجيل ليبيا إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن 11 حالة إشتباه أجرى المختبر المرجعى تحاليل لها.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال مركز مكافحة الأمراض فى بيان، إن المختبر المرجعي لصحة المجتع التابع له تسلم 11 عينة ليتأكد إصابة شخصين بالفيروس، وذلك دون أن يذكر المركز مزيد التفاصيل عن المصابين أو أماكن تواجدهم.

وبهذا الإعلان ترتفع الحصيلة الإجمالية لمصابي الفيروس في ليبيا إلى 10 أشخاص، فيما يخضع العشرات يوميًا للتحليل للاشتباه في إصابتهم.