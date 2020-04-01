شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا توصل المساعدات الغذائية للمنازل فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت وكالة الأمم المتحدة للإغاثة، توصيل الغذاء لمنازل الفلسطينيين الفقراء بدلا من السماح لهم بتلقيها من مراكز التوزيع المزدحمة، ضمن محاولة لمنع تفش واسع لفيروس كورونا المستجد في قطاع غزة المأهول بالسكان.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء البحرينية، اعتادت منظمة الاونروا تقديم الأغذية كالطحين والأرز والزيت والمعلبات لما يقرب من نصف سكان القطاع الذين يبلغ عددهم نحو مليوني نسمة. حسب النظام القديم، كان المؤهلون لتلقي المساعدات يصطفون في مراكز توزيع مزدحمة أربع مرات سنويا للحصول على حصصهم. اما بدءا من الثلاثاء، فبدأت المنظمة في توصيل المساعدات للمنازل.

وقال عدنان أبو حسنا، المتحدث باسم المنظمة في غزة "قدرنا أن عشرات الآلاف من الأشخاص سيتدفقون على مراكز توزيع الغذاء وهذا خطير للغاية".

ويخشى المسؤولون الدوليون من احتمال انتشار الفيروس بسرعة وان ينهك النظام الصحي المنهار بالفعل في القطاع.