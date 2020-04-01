شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة تبدأ تفعيل قرارات المجلس التنفيذى بخفض المخالفات المرورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت القيادة العامة لشرطة الشارقة بدولة الإمارات، تخفيض جميع المخالفات المرورية المرتكبة قبل 31 من مارس 2020م بنسبة 50 % ويشمل ذلك جميع أنواع المخالفات بلا استثناء وإلغاء حجز المركبات إضافة إلى إلغاء النقاط المرورية المترتبة على المخالفات كافة خلال الأشهر الثلاثة المحددة بموجب القرار الصادر في هذا الشأن إلى جانب إلغاء رسوم المعاملات الخاصة بإصدار شهادات /الإتلاف - الفقدان/ الصادرة من القيادة العامة لشرطة الشارقة في جميع مراكز الشرطة الشاملة وذلك تنفيذا لقرارات المجلس التنفيذى لإمارة الشارقة بشأن محفزات حكومة الشارقة لدعم الجهات الحكومية و الخاصة و قطاعات الأعمال و الأفراد .

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، رفع اللواء سيف الزرى الشامسى قائد عام شرطة الشارقة،الشكر والتقدير إلى الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على اهتمامه ودعمه للجهود المبذولة فى حماية المجتمع والمحافظة على أمن وصحة وسلامة أفراده.

ووجه الشكر والتقدير إلى المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة برئاسة الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة على اهتمامه بالمواطنين بجميع فئاتهم وقطاعاتهم ووقوفهم إلى جانبهم في هذه الظروف الاستثنائية ودعمه للجهود المبذولة للتصدي لقيروس كورونا المستجد /كوفيد 19/ والحد من تداعياته المختلفة.