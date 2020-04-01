شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تُحذر من 3 مهن تسبب انتشار فيروس كورونا (إنفوجراف) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذرت وزارة الصحة الجميع من بعض المهن والممارسات التي تتم في المنازل هذه الأيام من قبل المنتسبين لبعض المهن، مبينةً أنها قد تساعد في سرعة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وأشارت الصحة، في إنفوجرافيك توعوي نشرته عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “أن المهن التي يحذر التعامل معها هي: الحلاق والكوافير نظراً لتكرار استخدام أدوات الحلاقة بين عدة أشخاص، ومندوب التوصيل غير الرسمي لعدم تطبيقه إجراءات السلامة الوقائية، إضافة إلى المعلم الخصوصي لاختلاطه المتكرر مع أشخاص في البيوت خلال فترة عمله.

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وناشدت وزارة الصحة الجميع مساندة الجهود المبذولة للتصدي لفيروس كورونا والقيام بواجبهم الإنساني والوطني للحد من انتشاره، مع ضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها لتجنب الإصابة بالفيروس، كما أهابت بالجميع الاتصال على مركز صحة 937 للرد على جميع الاستفسارات وتقديم الاستشارات في كل ما يتعلق بفيروس كورونا.