شكرا لقرائتكم خبر عن عيضة المنهالي يطلق مبادرة «عيشي بلادي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلق الفنان عيضة المنهالي حملة #عيشي_بلادي عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، وأدى خلالها النشيد الوطني، داعياً الجميع لهذه الخطوة في حب الوطن ومستقبله، والمساهمة في نشر أهداف القيادة الرشيدة، والعمل من أجل المحافظة على الوطن من جميع التحديات.

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