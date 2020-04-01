نــداء عالمــي للوحـدة والتضـامـن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتعالى الأصوات من شتى بقاع الأرض داعية إلى ضرورة توحيد الجهود الإنسانية للتغلب على محنة فيروس كورونا التي تستمر في ترويع العالم. ووجه رؤساء منظمات التجارة والصحة والغذاء العالمية نداء إلى دول العالم للعمل سوياً على صيانة تجارة الأغذية عالمياً، وقالوا في بيان مشترك إن اليوم هو الوقت للتضامن والعمل المسؤول لتحقيق هدف واحد وهو حفظ الأمن الغذائي والتغذية السليمة واستقرار مستويات معيشة الناس حول العالم في مواجهة فيروس كورونا، بينما أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن «العالم تغير منذ أسابيع، والأيام القادمة لا تشبه الماضية»، مشدداً على ضرورة «بناء سيادة وطنية وأوروبية» في مجال صناعة الأدوية والمنتجات الطبية.

ومع تجاوز عدد الإصابات في العالم 800 ألف، اتسعت رقعة إجراءات العزل في كافة أنحاء العالم بهدف احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي أدى إلى وفاة أكثر من 40 ألف شخص في العالم، ثلاثة أرباعهم في أوروبا، وارتفع عدد الوفيات في الولايات المتحدة الى 3,415 حالة وفاة، متخطية بذلك الصين التي أبلغت عن 3,309 وفاة. ووصل عدد الإصابات المؤكدة في الولايات المتحدة إلى 175,067، أي أعلى من أي دولة أخرى في العالم. وحافظت الصين في المقابل على سجلها الأبيض في الإصابات الجديدة فيما تفقد الرئيس شي جين بينج منشآت صناعية وموانئ وتعهد بدعم الشركات الوطنية لاستعادة طاقاتها الإنتاجية. ووقفت إيطاليا دقيقة صمت ونكست أعلامها حداداً على ضحايا الفيروس بينما أظهرت الإحصاءات مؤشرات إيجابية على تخطي هذا البلد منطقة الخطر. وسجلت إسبانيا الثانية بعد إيطاليا من حيث عدد الوفيات في العالم، رقماً قياسياً جديداً في عدد الضحايا مع 849 وفاة خلال 24 ساعة، وفي بلجيكا توفيت فتاة عمرها 12 عاماً بوباء كوفيد-19، في حالة وفاة قلما تحدث لفتاة في عمرها. وشددت روسيا إجراءات الإغلاق وقال الكرملين إن الرئيس فلاديمير بوتين بصحة جيدة، بعد لقائه مع طبيب ثبت لاحقاً إصابته بفيروس كورونا.